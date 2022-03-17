Компании попросили поднять цены на жизненно важные лекарства

Производители лекарств просят индексировать цены на препараты из списка жизненно важных (ЖНВЛП), сообщил генеральный директор крупного производителя инсулина — компании «Герофарм» — Петр Родионов

«Индексация поможет избежать дефицита препаратов и обеспечит их наличие во всех субъектах России. Индустрия готова и намерена обеспечивать препаратами российский рынок, но, поскольку цены на ЖНВЛП практически не индексировались в рублях с 2007 года, у фарминдустрии закончился запас прочности», — сказал Родинов «Известиям».

Проблема актуальна не только для производителей инсулина. Как отметил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, наиболее остро вопрос касается препаратов из низкого ценового сегмента (до 100 рублей).

Чтобы избежать дефицита, цены должны быть проиндексированы не менее чем на 20%, считают представители фармотрасли.