НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Перебои поставок российской нефти вызовут «глобальный шок»

Источник:
Sibnet.ru
672 7
Фото: © Sibnet.ru

Возможные перебои с поставками российской нефти на фоне западных санкций могут вызвать глобальный шок на нефтяном рынке, говорится в докладе Международного энергетического агентства.

Согласно документ, с апреля добыча нефти в России упадет на 3 миллиона баррелей в сутки из-за санкций и отказа покупателей от экспорта. При этом необходимые резервные мощности, которые могли бы компенсировать дефицит российской нефти, есть только у Саудовской Аравии и ОАЭ.

Американское издание The Wall Street Journal утверждало, что лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии не стали проводить переговоры с президентом США Джо Байденом по поводу наращивания нефтедобычи.

Эксперты полагают, что на фоне роста цен на сырье глобальный экономический рост заметно снизится. Однако в перспективе энергетический кризис может ускорить уход развитых стран от нефти в сторону возобновляемой энергетики.

США 8 марта ввели эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Великобритания собирается прекратить импорт нефти из России к концу года. Евросоюз также собирается снизить количество закупаемой в России нефти.

Еще по теме
Эксперт спрогнозировал снижение цен на бензин в России
Германия откажется от нефти и угля из России
Бензин начал дешеветь в России
Европа откажется от российских энергоресурсов
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ
Обсуждение (7)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
41
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
Sibnet.Ru