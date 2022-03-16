Перебои поставок российской нефти вызовут «глобальный шок»

Возможные перебои с поставками российской нефти на фоне западных санкций могут вызвать глобальный шок на нефтяном рынке, говорится в докладе Международного энергетического агентства.

Согласно документ, с апреля добыча нефти в России упадет на 3 миллиона баррелей в сутки из-за санкций и отказа покупателей от экспорта. При этом необходимые резервные мощности, которые могли бы компенсировать дефицит российской нефти, есть только у Саудовской Аравии и ОАЭ.

Американское издание The Wall Street Journal утверждало, что лидеры ОАЭ и Саудовской Аравии не стали проводить переговоры с президентом США Джо Байденом по поводу наращивания нефтедобычи.

Эксперты полагают, что на фоне роста цен на сырье глобальный экономический рост заметно снизится. Однако в перспективе энергетический кризис может ускорить уход развитых стран от нефти в сторону возобновляемой энергетики.

США 8 марта ввели эмбарго на покупку российских нефти и нефтепродуктов. Великобритания собирается прекратить импорт нефти из России к концу года. Евросоюз также собирается снизить количество закупаемой в России нефти.