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Иткульский спиртзавод увеличил производство водки в шесть раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: участник Wilipediaq / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="nofollow">CC BY-SA 4.0

Иткульский спиртзавод в течение прошлого года повысил производственные показатели по выработке спирта в четыре раза, водки – в шесть раз по сравнению с 2019 годом, сообщается на сайте администрации Алтайского края.

По данным регионального правление края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнлогиям, в 2020 году производство по делу о банкротстве ОАО «Иткульский спиртзавод» было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения с кредиторами, которое позволило предприятию начать производственную деятельность.

Уточняется, что в настоящее время общество является одним из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края и добросовестно выполняет возложенные на него финансовые обязательства по погашению задолженности перед кредиторами.

Иткульский спиртзавод — один из старейших ликёроводочных заводов России. Расположен в селе Соколово, Зональный район Алтайского края. Предприятие изготавливающее солодовый спирт и напитки на его основе.

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Топ комментариев

karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

nicollaich

Защищать права человека можно и в отдельно взятой России, без членства в СЕ.

slavaynin

Это же Россия их закрыла,как и украину.

mosquito__2010

Поплыл гегемон. А можно было и без этого.
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