Иткульский спиртзавод увеличил производство водки в шесть раз

Иткульский спиртзавод в течение прошлого года повысил производственные показатели по выработке спирта в четыре раза, водки – в шесть раз по сравнению с 2019 годом, сообщается на сайте администрации Алтайского края.

По данным регионального правление края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнлогиям, в 2020 году производство по делу о банкротстве ОАО «Иткульский спиртзавод» было прекращено в связи с утверждением мирового соглашения с кредиторами, которое позволило предприятию начать производственную деятельность.

Уточняется, что в настоящее время общество является одним из крупнейших налогоплательщиков Алтайского края и добросовестно выполняет возложенные на него финансовые обязательства по погашению задолженности перед кредиторами.

Иткульский спиртзавод — один из старейших ликёроводочных заводов России. Расположен в селе Соколово, Зональный район Алтайского края. Предприятие изготавливающее солодовый спирт и напитки на его основе.