Редактора «Первого канала» оштрафовали за антивоенный плакат

Останкинский суд Москвы оштрафовал Марину Овсянникову, которая ворвалась в прямой эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом, на 30 тысяч рублей.
Суд признал ее виновной по статье об организации несогласованной акции, пишет «Коммерсантъ». После суда Овсянникова сообщила, что в полиции ее допрашивали больше 14 часов, отказав при этом в юридической помощи.
Инцидент в телевизионном эфире произошел 14 марта. Журналистка появилась перед камерами на несколько секунд с антивоенным плакатом, вещание при этом не прерывалось. Перед этим она также записала видеообращение, в котором объяснила свою позицию.
Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что в отношении Овсянниковой проводят доследственную проверку по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России), по которой ей может грозить 15 лет колонии.
Алёна 717832Экономика России разорвана в клочья! обама, 2015 годЭкономика России полностью уничтожена " пссаки,...
andr71Украинцы, теперь вы понимаете кто вы для США? Они предлагают на вас сыграть!!! Вы для них предмет ставки...
Egorka72Может хватит уже штатам уран для их атомной энергетики продавать, да и Европе тоже пора место указать.....
CaRdanНу да, как раз к завершению спецоперации. И заключат с новой администрацией.