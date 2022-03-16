Редактора «Первого канала» оштрафовали за антивоенный плакат

Останкинский суд Москвы оштрафовал Марину Овсянникову, которая ворвалась в прямой эфир «Первого канала» с антивоенным плакатом, на 30 тысяч рублей.

Суд признал ее виновной по статье об организации несогласованной акции, пишет «Коммерсантъ». После суда Овсянникова сообщила, что в полиции ее допрашивали больше 14 часов, отказав при этом в юридической помощи.

Инцидент в телевизионном эфире произошел 14 марта. Журналистка появилась перед камерами на несколько секунд с антивоенным плакатом, вещание при этом не прерывалось. Перед этим она также записала видеообращение, в котором объяснила свою позицию.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что в отношении Овсянниковой проводят доследственную проверку по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России), по которой ей может грозить 15 лет колонии.