Как защитить привязанную к Wildberries банковскую карту

Пользователи Wildberries второй день наблюдают проблемы на сайте маркетплейса, декан факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Иван Рева сообщил Sibnet.ru о методах защиты привязанных к сайту банковских карт.

Клиенты пожаловались в понедельник, что из личного кабинета пропала информация обо всех покупках, а оформить заказы невозможно. Во вторник у большинства пользователей остались такие же проблемы. При этом у многих к приложению привязана банковская карта, и отвязать ее в такой ситуации не получается.

«Если вы карты привязываете на сайтах, у вас на этой карте должна быть такая сумма денег, которую не жалко потерять. Чтобы списать ее, надо угадать, сколько на счету было денег, списать все, что есть на карте невозможно», — сказал Рева.

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Он пояснил, что деньги хранятся не на карте, а на банковском счете. Через карту осуществляется запрос на совершение операции. Банк может проводить транзакции около три-пять дней. Денег на карте вроде нет, но они еще не поступили получателю.

«Если по какой-то причине списали какую-то сумму, то надо звонить в банк и говорить, что транзакция мной не осуществлялась. Банк замораживает эту транзакцию и разбирается по ней, что произошло», — сказал эксперт.

По его словам, если даже кто-то получил данные банковских карт с какого-то сайта, не факт, что он сможет им воспользоваться, так как эти данные сохраняются в зашифрованном виде.

Сама компания Wildberries сообщила, что персональная и финансовая информация пользователей не пострадала: данные банковских карт надежно защищены в соответствии со стандартом Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), который разработан ведущими международными игроками в сфере платежных систем.