Киев заявил о скором заключении соглашения с Россией

Соглашение между Россией и Украиной может быть заключено в течение одной — двух недель, в крайнем случае — в мае, сказал советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Могу сказать так — я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее», — цитирует ТАСС Арестовича.

Он отметил, что берет самый крайний срок. «Или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда», — сказал Арестович.

Российско-украинские переговоры продолжились в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи. Делегацию РФ на переговорах с Украиной по видеосвязи, как и при очных встречах в Белоруссии, возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий раунд на 15 марта.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.