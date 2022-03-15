НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Киев заявил о скором заключении соглашения с Россией

Источник:
ТАСС
1097 9
Фото: © МИД Белоруссии

Соглашение между Россией и Украиной может быть заключено в течение одной — двух недель, в крайнем случае — в мае, сказал советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Могу сказать так — я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее», — цитирует ТАСС Арестовича.

Он отметил, что берет самый крайний срок. «Или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда», — сказал Арестович.

Российско-украинские переговоры продолжились в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи. Делегацию РФ на переговорах с Украиной по видеосвязи, как и при очных встречах в Белоруссии, возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий раунд на 15 марта.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Еще по теме
Лукашенко рассказал о цели Запада в борьбе с Россией и Китаем
Избран новый президент Туркменистана
Белый дом заявил о полном уничтожении российской экономики
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (9)
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
50
Украина конфискует всю российскую собственность
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
40
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
Sibnet.Ru