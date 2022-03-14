Житель Приангарья получил 22 года за насилие над дочерью

Житель Боханского района Иркутской области 10 лет насиловал дочь, он получил за это 22 года колонии, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.

Следствие и судо установили, что на протяжении 10 лет, начиная с 2011 года, житель одного из сел Боханского района «совершал с дочерью половые сношения и иные действия сексуального характера». Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы.

Кроме того, отец угрожал расправиться с матерью и младшей сестрой девочки, если дочь расскажет о происходящем.

Только в 2020 году жена обвиняемого узнала о происходящем и написала на него заявление. Его вина была доказана. За 39 эпизодов преступления суд приговорил насильника к 22 годам строгого режима.