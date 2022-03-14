Житель Приангарья получил 22 года за насилие над дочерью

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Житель Боханского района Иркутской области 10 лет насиловал дочь, он получил за это 22 года колонии, сообщило в понедельник СУ СКР по региону.
Следствие и судо установили, что на протяжении 10 лет, начиная с 2011 года, житель одного из сел Боханского района «совершал с дочерью половые сношения и иные действия сексуального характера». Насилие сопровождалось угрозами и применением физической силы.
Кроме того, отец угрожал расправиться с матерью и младшей сестрой девочки, если дочь расскажет о происходящем.
Только в 2020 году жена обвиняемого узнала о происходящем и написала на него заявление. Его вина была доказана. За 39 эпизодов преступления суд приговорил насильника к 22 годам строгого режима.
kygearСкоро весь здравый мир будет их долбить..
pepelmetal"неподалеку от здания" жаль не в него)
лачиновС такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...
Nik3316наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...