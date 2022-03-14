Пользователи столкнулись со сбоем в работе Wildberries

Пользователи маркетплейса Wildberries столкнулись в понедельник со сбоем, все заказанные товары исчезли из онлайн-кабинетов.

В личном кабинете исчезли все покупки, оформить новые заказы невозможно, пункты выдачи заказов открыты, но товар не выдают. Судя по данным сайта Downdetector, проблемы по всей России.

Пользователи оставляют жалобы во всех соцсетях онлайн-площадки. Многие открыли сайт и не увидели свои оплаченные заказы, не смогли отследить время доставки.

«Наблюдается сбой в работе сайта и приложения. Мы работаем над устранением ошибки», — так отвечает техподдержка Wildberries пользователям.