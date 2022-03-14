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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров обменялся угрозами с украинскими властями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича.

Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых Кадыров проводит совещание с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в специальной военной операции на территории Украины. Комментируя эти данные Арестович заявил, что если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит.

«Почему "если"? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» — написал Кадыров в Telegram-канале.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима»

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика #Силовые структуры #Конфликты
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