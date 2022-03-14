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Вышел тизер третьего сезона «Пацанов»

Источник:
Sibnet.ru
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Первый тизер-трейлер третьего сезона сериала «Пацаны» появился в Сети, премьера сезона запланирована на 3 июня 2022 года.

В ролике авторы шоу показали основных персонажей, которые ранее уже появлялись в сериале. К своим ролям вернутся Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти и другие.

В трейлере также можно заметить, что у лидера «Пацанов» Уильяма Бутчера появляются светящиеся глаза, с чем он пытается бороться. Премьера третьего сезона запланирована на 3 июня 2022 года.

«Пацаны» — американский супергеройский веб-сериал, созданный Эриком Крипке для стриминговой платформы Amazon Prime Video. Основан на одноименном комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона.


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