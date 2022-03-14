НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм Гая Ричи «Джентльмены» станет сериалом

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: © кадр из фильма «Джентльмены»

Режиссер Гай Ричи снимет два первых эпизода для сериала по мотивам фильма «Джентльмены», проект будет реализовывать Netflix.

Разработкой сериала «Джентльмены» займется команда оригинального фильма, сообщает Deadline. Гай Ричи снимет первые два эпизода шоу и выступит исполнительным продюсером.

В сериале, как и в фильме, пойдет рассказ о крупном наркоторговце, который решает выйти из незаконного бизнеса на покой.

Главные роли в «Джентльменах» сыграли Мэттью Макконахи, Эдди Марсан, Хью Грант, Чарли Ханнэм и другие актеры. Актерский состав сериала на данный момент не объявлен. Дата начала съемок сериала «Джентльмены» также пока не назначена.

Еще по теме
Концертная запись BTS выбилась в лидеры российского проката
Вышел тизер третьего сезона «Пацанов»
По реальным событиям: лучшие байопики последнего десятилетия
Вышел трейлер второго сезона сериала «Бриджертоны»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Экс-губернатор Тулеев предложил заморозить стройки в Кузбассе
Дрифтеры установили новые рекорды скорости на «Байкальской миле»
Более 7 млн рублей выделят Забайкалью для сдерживания цен на хлеб
Вакансия водителя стала самой высокооплачиваемой в Омске
Самое популярное
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (0)
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Топ комментариев

kygear

Скоро весь здравый мир будет их долбить..

pepelmetal

"неподалеку от здания" жаль не в него)

лачинов

С такими настроениями до компромисса ещё далеко. Понятно что заявленные цели спецоперации довольно расплывчаты...

Nik3316

наверное столько же сколько ты $ получаешь, за бред на форуме...
Sibnet.Ru