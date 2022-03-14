Фильм Гая Ричи «Джентльмены» станет сериалом

Режиссер Гай Ричи снимет два первых эпизода для сериала по мотивам фильма «Джентльмены», проект будет реализовывать Netflix.

Разработкой сериала «Джентльмены» займется команда оригинального фильма, сообщает Deadline. Гай Ричи снимет первые два эпизода шоу и выступит исполнительным продюсером.

В сериале, как и в фильме, пойдет рассказ о крупном наркоторговце, который решает выйти из незаконного бизнеса на покой.

Главные роли в «Джентльменах» сыграли Мэттью Макконахи, Эдди Марсан, Хью Грант, Чарли Ханнэм и другие актеры. Актерский состав сериала на данный момент не объявлен. Дата начала съемок сериала «Джентльмены» также пока не назначена.