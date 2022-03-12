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Банкам запретили брать комиссию за выдачу наличной валюты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк России запретил банкам до 9 сентября взимать комиссию за выдачу наличной валюты. Если такие комиссии уже были сняты, то банк должен их вернуть, сообщается на сайте регулятора.

Так, если клиенту выданы средства в размере до 10 тысяч долларов, удержанная в долларах комиссия может быть зачислена на банковский счет или выдана наличными долларами с соблюдением условия о предельной сумме возврата.

Кроме этого, она может быть зачислена на банковский счет клиента в рублях или выдана наличными рублями. Для возврата клиенту нужно обратиться в банк. Возврат обязаны осуществить не позднее трех дней со дня заявления.

«Средства, полученные в качестве перевода из банка за пределами РФ, а также с электронных кошельков выдаются исключительно в рублях. Конвертация производится по курсу банка», — уточняется в сообщении.

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