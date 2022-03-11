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Минобороны России заявило об освобождении Волновахи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Минообороны России

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики освободили город Волноваху, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до 6 километров», — сказал Конашенков.

По его словам, подразделения Народной милиции ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Российские подразделения Вооруженных сил России, продолжая наступательные действия, вышли на рубеж Петровское — Евгеновка — Октябрьское. Войска продвинулись вперед на 17 километров.

Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске и вывели их из строя.

Конашенков сообщил, что российские авиация и ПВО за сутки сбили три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, включая пять беспилотников Bayraktar ТB-2.

По словам генерала, российская авиация уничтожила за сутки 107 объектов украинских вооруженных сил: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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