Балет «Конек‑Горбунок» в постановке Кехмана покажут в Новосибирске

Фото: © Светлана Старлова, НОВАТ
Новый спектакль «Конек-Горбунок» будет представлен на Большой сцене Новосибирского театра оперы и балета 9 и 10 апреля, его поставил бывший художественный руководитель театра, гендиректор МХАТ имени Горького Владимира Кехмана.
В новом спектакле авторы предложили красочное сценическое решение, в котором фольклорные мотивы и стиль Палехской росписи сочетаются с мультимедийными спецэффектами.
Новейшие театральные технологии приближают постановку к ожиданиям современного зрителя, воспитанного на фильмах в жанре славянского фэнтези, сообщает пресс-служба театра.
Постановочная команда знакома новосибирцам по целому ряду громких премьер НОВАТа, в числе которых балеты «Золушка», «Лебединое озеро», «Коппелия» и другие.
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