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Россия потратит на поддержку экономики более 1 трлн рублей

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Общая стоимость первоочередных мер по поддержке российской экономики для федерального бюджета превысит 1 триллиона рублей, говорится в рабочей версии проекта правительства.

Большая часть дополнительных расходов пойдет на стимулирование занятости (496 миллиардов рублей), транспортной (275 миллиардов рублей) и строительной (100 миллиардов рублей) отраслей, приводят «Известия» проект документа.

При этом из трат на занятость 317,2 миллиарда рублей направят на выплату пособий, 67,9 миллиарда рублей — на организацию временных работ, 42,1 миллиарда рублей — на переобучения работников, оказавшихся под риском увольнения, 34,8 миллиарда — на организацию общественных работ и 34 миллиарда рублей — на переобучение безработных.

Расходы на транспорт включают поддержку РЖД и авиакомпаний. Расходы на строительную отрасль включают в себя выделение средств системообразующим организациям и агропромышленному комплексу.

При этом на помощь малому и среднему бизнесу направят 23,3 миллиарда рублей, а на поддержку промышленности 20 миллиардов рублей.

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Экономика #Россия
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