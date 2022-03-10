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Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей

Источник:
РБК
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Заявление прозвучало в ходе конференции по техобслуживанию самолетов. Предполагается, что теперь отечественные перевозчики будут искать возможности поставок запчастей для самолетов в других странах, например в Турции или Индии.

Евросоюз и США ранее запретили продавать российским авиакомпаниям самолеты, запчасти и оборудование. На сегодня из эксплуатируемых сегодня российскими перевозчиками около 980 пассажирских лайнеров 750 — это западные Boeing, Airbus, Embraer и Bombardier.

Минтранс опубликовал на портале проектов правовых актов проект правительственного постановления. Согласно документу, сертификаты летной годности зарегистрированных в России иностранных пассажирских самолетов предлагается продлить на шесть месяцев.

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Экономика #Транспорт и дороги #Торговля
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