Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей

Китай отказался поставлять запчасти для самолетов российским авиакомпаниям, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов.

Заявление прозвучало в ходе конференции по техобслуживанию самолетов. Предполагается, что теперь отечественные перевозчики будут искать возможности поставок запчастей для самолетов в других странах, например в Турции или Индии.

Евросоюз и США ранее запретили продавать российским авиакомпаниям самолеты, запчасти и оборудование. На сегодня из эксплуатируемых сегодня российскими перевозчиками около 980 пассажирских лайнеров 750 — это западные Boeing, Airbus, Embraer и Bombardier.

Минтранс опубликовал на портале проектов правовых актов проект правительственного постановления. Согласно документу, сертификаты летной годности зарегистрированных в России иностранных пассажирских самолетов предлагается продлить на шесть месяцев.