НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия покинула Совет Европы

Источник:
Sibnet.ru
1101 12
Фото: © Sibnet.ru

Москва отказывается участвовать в преобразовании Совета Европы в площадку для самолюбования Запада, говорится в заявлении МИД РФ.

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом без России», — отмечается в сообщении.

Дипломатическое ведомство указывает, что недружественные государства, злоупотребляя большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение организации и всего гуманитарно-правового пространства.

Россия вступила в Совет Европы зимой 1996 года, с тех пор в стране действует мораторий на смертную казнь. Спустя два года Москва ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав и свобод человека, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.

Выход из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию его устава и конвенции по правам человека. Таким образом, россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.

Еще по теме
Кремль посчитал санкции США «экономической войной»
Минцифры опровергло планы по отключению России от мирового интернета
Киев подтвердил проведение третьего раунда переговоров с Россией
Путин отверг введение военного положения
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Громкий храп стал причиной убийства в Омске
Красноярский зоопарк показал процесс взвешивания жирафов
СФУ начнет обучать разработчиков приложений
«Авангард» поборется с «Ак Барсом» за полуфинал Восточной конференции
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
Великий пост: календарь питания на семь недель
WhatsApp ограничит пересылку сообщений
Евросоюз решил полностью отказаться от российского газа
Обсуждение (12)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
37
Российский гимнаст ответит за букву Z на форме
34
Путин предостерег от введения беспилотной зоны над Украиной
30
Путин пообещал не отправлять на Украину срочников и резервистов
29
США признали наличие биолабораторий на Украине
28
Зеленский согласился на поиск компромисса по Крыму и Донбассу
Sibnet.Ru