Россия покинула Совет Европы

Москва отказывается участвовать в преобразовании Совета Европы в площадку для самолюбования Запада, говорится в заявлении МИД РФ.

«Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом без России», — отмечается в сообщении.

Дипломатическое ведомство указывает, что недружественные государства, злоупотребляя большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение организации и всего гуманитарно-правового пространства.

Россия вступила в Совет Европы зимой 1996 года, с тех пор в стране действует мораторий на смертную казнь. Спустя два года Москва ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав и свобод человека, подтвердив приверженность принципам гуманизма и демократии.

Выход из Совета Европы предполагает одновременную денонсацию его устава и конвенции по правам человека. Таким образом, россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека.