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Второй сезон сериала «Год культуры» выйдет 21 марта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Телеканала ТНТ сообщил о премьере второго сезона сериала «Год культуры» с Федором Бондарчуком и Марией Ахметзяновой.

В первом сезоне чиновнику Сычеву (Бондарчук) приходится работать в вузе провинциального города, чтобы вернуть должность. Там циничный мужчина влюбляется в сотрудницу университета и жертвует всем, чтобы спасти новых коллег.

В сериях второго сезона чиновнику Сычеву предстоит важная миссия, которая поможет ему вернуть доверие президента и заодно пойти на повышение — провести филологический форум. Проходить он будет в уже знакомом Сычеву Верхнеямске, где ему снова придется сотрудничать с Софьей Белозеровой.

Приехав в Верхнеямск с верным ассистентом Стасиком, Сычев узнает, что у Софьи появился советник и любовник в лице красавчика Глеба Орловского, а в администрации города — новый губернатор Зинченко, который усложняет и без того непростой план.

Второй сезон «Года культуры» покажут спустя три года, после премьеры проекта на ТВ. Новые серии покажу с 21 марта в 21.00 на ТНТ.

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