Путин отменил для физлиц НДС на золотые слитки

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Для этого операции по продаже гражданам банками драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ, освобождаются от НДС.

Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу. Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20%, и это правило также распространялось на слитки из хранилищ.

Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы в ювелирной отрасли при закупке металла и при реализации ювелирных изделий. Их применение создавало неравные условия для производителей ювелирных изделий, которые уплачивают НДС.