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Путин отменил для физлиц НДС на золотые слитки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на инвестиционное золото для физических лиц, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Для этого операции по продаже гражданам банками драгоценных металлов в слитках, изъятых из хранилищ, освобождаются от НДС.

Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года, то есть имеет обратную силу. Ранее приобретение гражданами драгоценных металлов, за исключением монет, облагалось НДС по ставке 20%, и это правило также распространялось на слитки из хранилищ.

Закон также запрещает с 1 января 2023 года применять специальные налоговые режимы в ювелирной отрасли при закупке металла и при реализации ювелирных изделий. Их применение создавало неравные условия для производителей ювелирных изделий, которые уплачивают НДС.

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