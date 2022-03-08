Эксперт посоветовал две валюты для замены доллара

Китайский юань и швейцарский франк в нынешних условиях могу стать надежной альтернативой доллару в плане инвестиций, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» по работе с состоятельными клиентами Григорий Сосновский.

По его словам, в долгосрочной перспективе швейцарская валюта выглядит предпочтительней китайской, поскольку экономика КНР подвержена большим геополитическим рискам. Кроме того, могут возникнуть сложности с обналичиванием юаня.

«Но если задачи наличного хранения валюты нет, то сейчас юань ликвидней даже доллара и евро на нашем рынке — объем торгов этими валютами резко упал из-за последних регуляторных ограничений Центробанка и Мосбиржи», — сказал агентству «Прайм» Сосновский.

Еще одним выгодным вложением может оказаться покупка физического золота, которое после отмены НДС стало нормально торгующимся активом, отметил Сосновский.

Но цена золота более волатильна, поэтому валюты остаются более привлекательным вариантом для инвестиций, заключил эксперт.