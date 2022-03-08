Пандемия коронавируса усилила неравенство мужчин и женщин

Пандемия коронавируса еще сильнее увеличила разницу между женщинами и мужчинами, к такому выводу пришли исследователи Института по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья в Вашингтонском университете.

Последствия пандемии коронавируса могут свести на нет весь прогресс, достигнутый за последние десятилетия в борьбе против гендерного неравенства, приводит The Guardian выводы ученых.

Они выяснили, что в экономическом и социальном плане пандемия негативнее отразилась на женщинах, чем на мужчинах. Самое большое различие наблюдалось по показателям, связанным с безработицей. При этом на фоне пандемии девушки и женщины чаще бросали учебу.

Связано это во многом с тем, что в некоторых странах непропорционально много женщин работают в сферах, по которым коронавирус ударил сильнее всего, в частности, гостиничному бизнесу и домашнему обслуживанию.

К тому же во многих государствах гендерная роль женщины предусматривает, что она в основном должна заниматься домашним хозяйством и уходом за детьми, из-за чего у нее меньше времени на работу, отмечают исследователи.