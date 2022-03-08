НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Пандемия коронавируса усилила неравенство мужчин и женщин

Источник:
The Guardian
467 1
Фото: © Sibnet.ru

Пандемия коронавируса еще сильнее увеличила разницу между женщинами и мужчинами, к такому выводу пришли исследователи Института по измерению показателей здоровья и оценке состояния здоровья в Вашингтонском университете.

Последствия пандемии коронавируса могут свести на нет весь прогресс, достигнутый за последние десятилетия в борьбе против гендерного неравенства, приводит The Guardian выводы ученых.

Они выяснили, что в экономическом и социальном плане пандемия негативнее отразилась на женщинах, чем на мужчинах. Самое большое различие наблюдалось по показателям, связанным с безработицей. При этом на фоне пандемии девушки и женщины чаще бросали учебу.

Связано это во многом с тем, что в некоторых странах непропорционально много женщин работают в сферах, по которым коронавирус ударил сильнее всего, в частности, гостиничному бизнесу и домашнему обслуживанию.

К тому же во многих государствах гендерная роль женщины предусматривает, что она в основном должна заниматься домашним хозяйством и уходом за детьми, из-за чего у нее меньше времени на работу, отмечают исследователи.

Еще по теме
Аллерголог рассказал о симптомах непереносимости глютена
Кабмин запретил вывозить из России иностранные медизделия
Мужчин предупредили о проблемах с потенцией после COVID
Диетолог перечислил сигналы, когда нужно отказаться от кофе
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пухляш из Little Big приехал на Байкал для съемок шоу
Мэр Красноярска спел для женщин песню Магомаева
«Авангард» третий раз обыграл «Ак Барса» в плей‑офф
«Сибирь» одержала первую победу над «Салаватом Юлаевым» в плей-офф
Самое популярное
Макс Барских выбросил на помойку статуэтку премии RU.TV
Великий пост: календарь питания на семь недель
Путина порадовала изоляция России
Шнуров спел о некрасивом поступке элиты в трудные для России времена
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский согласился на поиск компромисса по Крыму и Донбассу
Россия стала мировым лидером по количеству санкций
Apple запретила россиянам смотреть презентацию новых iPhone
Пандемия коронавируса усилила неравенство мужчин и женщин
О самом главном
Великий пост: календарь питания на семь недель
Бюджетно, необычно, романтично: как поздравить с 8 марта
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Опасные находки: почему нельзя поднимать ножи, кресты и кольца
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

VALGOR

Деньги, что в России заработал пусть раздаст бедным, раз он такой принципиальный)

MaximKS

и оставить фашистов не добитыми?

Alhazred

Главное, что ты себя тут опозорил.

ld_andrey

Да, это быстро, Грозный за три года отстроили.
Sibnet.Ru