Эксперты дали советы по хранению денег дома

Идеальным для хранения наличности дома будет темное место, вдали от источников света и с комфортным уровнем влажности, сообщил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Для хранения денег можно использовать специальные вакуумные упаковки — в такой герметичной упаковке деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды. Денежные купюры можно хранить и в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере», — цитируют «Известия» Корнейчука.

Экономист отметил, что денежные купюры не стоит хранить между страниц газет или книг, так как на банкнотах может отпечататься полиграфическая краска. К тому же похитители часто начинают поиск денежных средств именно с книг.

Кроме того, не стоит гладить утюгом мятую купюру, — таким образом могут стереться машиночитаемые знаки, и потом будет трудно доказать банку или торговой точке, что это подлинные деньги.

По данным издания, только за последние два рабочих дня февраля клиенты банков обналичили порядка 1,7 триллиона рублей.