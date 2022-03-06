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Валю Карнавал поймали на флирте с участником шоу «Звезды в Африке 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Второй выпуск шоу «Звезды в Африке 2» вышел в воскресенье на ТНТ, в передаче начала намечаться романтическая история между Валей Карнавал и спортсменом Сашей Стоуном.

Во втором выпуске шоу в Африку приехал новый участник — актер Владимир Сычев, известный по роли друга Фомы в сериале «Физрук». Вместе с другими звездами он принял участие в испытании, где каждому задавали вопросы о других участников. За неправильный ответ звезд обливали неприятными жидкостями.

Например, на вопрос о том, кого обвиняли в двойном убийстве, случайно было угадано, что это Сычев. У него когда-то в 90-х украли права и машину, и вор сбил двух человек. Арестовали актера. Но все обошлось.

Самым сухим из испытания вышел экстрасенс Олег Шепс, хотя он и ответил неправильно. Это вызвало гнев звезд, и они проголосовали за то, чтобы он выбыл из программы. Вторым номинантом стал чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин (Саша Стоун).

Участники должны были попасть дротиками в воздушные шары. Больше попаданий оказалось у Саши Стоуна, и он остался в проекте.

После возвращения в лагерь Стоун активно стал общаться с блогером Валей Карнавал. Он кормил ее с ложки кашей, затем они вместе качались на качелях. «Они мутят коалицию?», — спросила актриса Наталья Рудова. «По-моему они просто мутят», — ответил певец Анатолий Цой.

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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

ifhbrjd

Что-то бурного роста не нгаблюдается в России уже лет 30, хотя кризисы идут один за другим.
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