Второй выпуск шоу «Звезды в Африке 2» вышел в воскресенье на ТНТ, в передаче начала намечаться романтическая история между Валей Карнавал и спортсменом Сашей Стоуном.

Во втором выпуске шоу в Африку приехал новый участник — актер Владимир Сычев, известный по роли друга Фомы в сериале «Физрук». Вместе с другими звездами он принял участие в испытании, где каждому задавали вопросы о других участников. За неправильный ответ звезд обливали неприятными жидкостями.

Например, на вопрос о том, кого обвиняли в двойном убийстве, случайно было угадано, что это Сычев. У него когда-то в 90-х украли права и машину, и вор сбил двух человек. Арестовали актера. Но все обошлось.

Самым сухим из испытания вышел экстрасенс Олег Шепс, хотя он и ответил неправильно. Это вызвало гнев звезд, и они проголосовали за то, чтобы он выбыл из программы. Вторым номинантом стал чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин (Саша Стоун).

Участники должны были попасть дротиками в воздушные шары. Больше попаданий оказалось у Саши Стоуна, и он остался в проекте.

После возвращения в лагерь Стоун активно стал общаться с блогером Валей Карнавал. Он кормил ее с ложки кашей, затем они вместе качались на качелях. «Они мутят коалицию?», — спросила актриса Наталья Рудова. «По-моему они просто мутят», — ответил певец Анатолий Цой.