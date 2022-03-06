«Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн за один раз, сообщается в официальном Telegram-канале торговой сети.

Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

«Вынужденная мера направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам», — отмечается в сообщении.

Ранее аналогичную меру ввела компания Х5 Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтерами «Чижик».