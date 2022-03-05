Бизнес испугался повышения налогов

Государство должно отказаться от повышения налогов и корректировки налоговой базы в качестве одной из мер поддержки бизнеса в условиях санкций, заявил Российский союз промышленников и предпринимателей.

«Ставится вопрос о моратории на повышение налогов, любые манипуляции с налоговой базой, активизирована программа по занятости, поднимаются вопросы стимулирования импортозамещения», — отмечается в сообщении организации.

Бизнес ждет от правительства также введения моратория на штрафы и смягчения требований к отчетностям. По мнению авторов документа, властями должны быть приняты решения о продлении всех разрешительных документов на год или два.

Еще одна мера — льготное кредитование, которая должна быть распространена не только на предприятия малого и среднего бизнеса. Главный критерий — занятость в регионах и возможность поддержания производства.

Для решения логистических проблем с поставками предлагается укрепить транспортные коридоры в восточном направлении, которые ранее рассматривались в качестве транзитных между Европой и Китаем.