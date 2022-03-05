PayPal приостановил работу в России

Платежная система PayPal прекращает работу на территории России. Решение принято на фоне российской военной операции на Украине.

PayPal позволит снять средства «в течение определенного периода времени», чтобы гарантировать, что все оставшиеся на счетах деньги «будут распределены в соответствии с законами и правилами», передает Reuters.

Со 2 марта PayPal прекратил регистрацию новых пользователей из России. Российские банки уже порекомендовали своим клиентам проверить электронные кошельки, чтобы успеть вывести средства до полной остановки работы компании в России.

PayPal — одна из крупнейших электронных платежных систем в мире, которая работает более чем в 200 странах. Ее штаб квартира находится в США. Для российских пользователей она стала доступна с 2011 года.