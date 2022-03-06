Как отдыхаем на 8 Марта 2022 года

Международный женский день 8 марта в 2022 году выпал на вторник, поэтому одна из рабочих недель стала длинной, а другая — короткой.

Рабочий понедельник 7 марта перенесен на 5 марта «для рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней», согласно рекомендациям Трудового кодекса РФ.

После шестидневки с 28 февраля по 5 марта наступят три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня. Следующая рабочая неделя будет короткой — с 9 по 11 марта.

Для тех, кто работает по шестидневной неделе, график в субботу и понедельник не изменится, но 8 Марта тоже будет выходным.

В России Международный женский день впервые отметили в 1913 году. Тогда он был посвящен солидарности женщин в борьбе за равные права. В Советском Союзе день 8 Марта так или иначе праздновался всегда, однако лишь с 1966 года этот день стал официально праздничным и нерабочим.