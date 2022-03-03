Курсы доллара и евро обновили исторический максимум

Доллар и евро обновили исторические максимумы на торгах в четверг, 3 марта. Курс доллара вырос на 8,5 рубля или 8%, и на 10.55 мск составил 114,5 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

На максимуме курс доллара поднимался до 118,15 рубля. Курс евро растет на 8,7 рубля, или 7,5%, — до 124,06 рубля. На максимуме курс евро повышался до 124,75 рубля.

По мнению Владислава Силаева из «Альфа-Капитала», курс рубля закономерно реагирует на геополитическую напряженность.

Одновременно интервенции Центробанка, продажа экспортерами основной части валютной выручки на рынке и повышенная ключевая ставка Банка России отчасти нейтрализуют курсовые колебания, считает эксперт.