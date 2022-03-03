Выброшенное с седьмого этажа кресло убило старушку в Новосибирске

Молодая пара в Новосибирске ранним утром выбрасывала мебель из окна седьмого этажа. Кресло попало в 81-летнюю женщину, она умерла на месте, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, ЧП случилось около 6 утра по местному времени в четверг на Вокзальной магистрали. 24-летний парень и 20-летняя девушка выбрасывали старую мебель из окна седьмого этажа.

Одно из кресел упало на голову пенсионерке, которая вышла на улицу с собакой. В результате 81-летняя женщина умерла на месте.

Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», каждому из фигурантов грозит до двух лет колонии.