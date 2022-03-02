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Netflix остановил работу проектов с русскими актерами

Источник:
«Бюллетень кинопрокатчика»
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Фото: stockcatalog / Attribution License

Стриминговый сервис Netflix работал сразу над тремя оригинальными проектами, где были задействованы российские актеры. Но из-за политической ситуации приостановил работу. Об остановке проектов Netflix сообщил «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на свои источники.

Онлайн-платформа Netflix работала над сериалами «Анна К», где главную роль должна была сыграть Светлана Ходченкова, «Ничего особенного» с Юрием Борисовым и проект с Александром Петровым. Также был запланирован фильм «Зато» с Дарьей Жук.

В связи с военной спецоперацией на Украине западные кинопроизводители массово отказались сотрудничать с Россией. Студии Disney и Sony приостановили показ фильмов в кинотеатрах, а Netflix перестал транслировать российские телеканалы.

В сфере ТВ и шоу-бизнеса тоже произошли перемены. Первый канал и ВГТРК вышли из состава Европейского вещательного союза, а украинские продюсеры отказались работать с российскими артистами.

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Культгид #Кинематограф
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