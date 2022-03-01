Бузова создала Telegram‑канал для оскорблений

Телеведущая Ольга Бузова предложила подписчикам в Instagram перейти в специально созданный Telegram-канал, где бы люди могли друг друга поддержать. Но новая площадка стала местом для оскорблений знаменитости.
«Создала канал, чтобы мы могли периодически тут общаться, поддерживать друг друга, дарить веру и надежду. В итоге столько оскорблений в мой адрес», — написала Ольга Бузова в Telegram.
Телеведущая попробовала объяснить подписчикам, что в ненависть — это удел слабых, и предложила держать себя в руках.
Знаменитости сталимассово создавать и продвигать Telegram-каналы, когда из-за конфликта Украины и России появились слухи о блокировке Instagram. На фоне массового «побега» число подписчиков на канал Бузовой в Telegram увеличился в три раза — с 58 тысяч до 180 тысяч.
Позднее Meta,
владеющая соцсетью, заявила, что не собирается «закрывать» Instagram и Facebook в
России.
sib_man9гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...
GammiPluhЧто то сибнет перегнул с желтизной заголовка
DisobedientНе одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))
correctorспорт надо развивать массовый для здоровья народа - психического и физического, а не игры миллионеров...