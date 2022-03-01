Бузова создала Telegram‑канал для оскорблений

Телеведущая Ольга Бузова предложила подписчикам в Instagram перейти в специально созданный Telegram-канал, где бы люди могли друг друга поддержать. Но новая площадка стала местом для оскорблений знаменитости.

«Создала канал, чтобы мы могли периодически тут общаться, поддерживать друг друга, дарить веру и надежду. В итоге столько оскорблений в мой адрес», — написала Ольга Бузова в Telegram.

Телеведущая попробовала объяснить подписчикам, что в ненависть — это удел слабых, и предложила держать себя в руках.

Знаменитости сталимассово создавать и продвигать Telegram-каналы, когда из-за конфликта Украины и России появились слухи о блокировке Instagram. На фоне массового «побега» число подписчиков на канал Бузовой в Telegram увеличился в три раза — с 58 тысяч до 180 тысяч.

Позднее Meta, владеющая соцсетью, заявила, что не собирается «закрывать» Instagram и Facebook в России.