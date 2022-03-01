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Бузова создала Telegram‑канал для оскорблений

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © byzovahouse, t.me/byzovahouse

Телеведущая Ольга Бузова предложила подписчикам в Instagram перейти в специально созданный Telegram-канал, где бы люди могли друг друга поддержать. Но новая площадка стала местом для оскорблений знаменитости.

«Создала канал, чтобы мы могли периодически тут общаться, поддерживать друг друга, дарить веру и надежду. В итоге столько оскорблений в мой адрес», — написала Ольга Бузова в Telegram.

Телеведущая попробовала объяснить подписчикам, что в ненависть — это удел слабых, и предложила держать себя в руках.

Знаменитости сталимассово создавать и продвигать Telegram-каналы, когда из-за конфликта Украины и России появились слухи о блокировке Instagram. На фоне массового «побега» число подписчиков на канал Бузовой в Telegram увеличился в три раза — с 58 тысяч до 180 тысяч.

Позднее Meta, владеющая соцсетью, заявила, что не собирается «закрывать» Instagram и Facebook в России.


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Топ комментариев

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

corrector

спорт надо развивать массовый для здоровья народа - психического и физического, а не игры миллионеров...
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