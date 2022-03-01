Правительство выделит триллион рублей на покупку акций

Правительство выделит до триллиона рублей на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Покупки пройдут в 2022 году за счет средств Фонда национального благосостояния, отмечается в документе. Также указывается, что для выполнения распоряжения Минфин может привлекать государственную корпорацию ВЭБ и специализированные финансовые организации.

Также подготовлен проект указа о временном запрете иностранным инвесторам выходить из активов в России на фоне политического давления Запада на бизнес. Власти рассчитывают, что те, кто вложился в Россию, смогут работать здесь и дальше.

Российский фондовый рынок пережил коллапс на фоне военной операции на Украине. Акции крупнейших компаний подешевели на 50-70% за несколько дней. Власти пообещали, что будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему в тяжелую ситуацию бизнесу.