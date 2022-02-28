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Полицейские объявили благодарность козлу за помощь

Источник:
Fox News
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Фото: Jcak / CC BY-SA 4.0

Полицейские в США объявили благодарность козлу, который помог им задержать подозреваемого мужчину.

Помощник шерифа вместе с напарником приехали задерживать мужчину, которого обвинили в домашнем насилии. После того, как подозреваемый увидел полицейских, он пустился наутек, передает Fox News.

Полицейские бросились вдогонку, в какой-то момент к ним неожиданно присоединился козел. Мужчина скрылся в лесу, однако животное заставило его сменить курс и выбежать на открытое место, где подозреваемого задержали.

«Иногда помощь бывает разных форм и размеров», — пошутили полицейские, которые после задержания вернули невольно оказавшего им помощь козла хозяину.

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Жизнь #Звери
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Топ комментариев

BadBoy91

какая дружба?????? брат, у тебя с головой норм?

89134830908

Это что получается,дружба дружбой а деньги в "розь"

jeryakob

Поскольку все на прилавках импортное, считай треть денег у нас вытащили из кармана

xumepa312

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