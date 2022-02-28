Полицейские объявили благодарность козлу за помощь

Полицейские в США объявили благодарность козлу, который помог им задержать подозреваемого мужчину.
Помощник шерифа вместе с напарником приехали задерживать мужчину, которого обвинили в домашнем насилии. После того, как подозреваемый увидел полицейских, он пустился наутек, передает Fox News.
Полицейские бросились вдогонку, в какой-то момент к ним неожиданно присоединился козел. Мужчина скрылся в лесу, однако животное заставило его сменить курс и выбежать на открытое место, где подозреваемого задержали.
«Иногда помощь бывает разных форм и размеров», — пошутили полицейские, которые после задержания вернули невольно оказавшего им помощь козла хозяину.
BadBoy91какая дружба?????? брат, у тебя с головой норм?
89134830908Это что получается,дружба дружбой а деньги в "розь"
jeryakobПоскольку все на прилавках импортное, считай треть денег у нас вытащили из кармана
xumepa312Сейчас местные ребята тебе расскажут что ничего страшного и это даже хорошо и вообще всё супер!