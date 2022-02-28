Полицейские объявили благодарность козлу за помощь

Полицейские в США объявили благодарность козлу, который помог им задержать подозреваемого мужчину.

Помощник шерифа вместе с напарником приехали задерживать мужчину, которого обвинили в домашнем насилии. После того, как подозреваемый увидел полицейских, он пустился наутек, передает Fox News.

Полицейские бросились вдогонку, в какой-то момент к ним неожиданно присоединился козел. Мужчина скрылся в лесу, однако животное заставило его сменить курс и выбежать на открытое место, где подозреваемого задержали.

«Иногда помощь бывает разных форм и размеров», — пошутили полицейские, которые после задержания вернули невольно оказавшего им помощь козла хозяину.