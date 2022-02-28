Российская армия обратилась к жителям Киева

Жители Киева смогут покинуть столицу — полной блокады города нет, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал Игорь Конашенков.

В воскресенье мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все выезды из города заблокированы, инфраструктура для доставки продовольствия и медикаментов разрушена. «Мы находимся на грани гуманитарной катастрофы», — сказал он.

С этим категорически не согласны в Минобороны России. Мирные жители Киева могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев — Васильков, заявил Конашенков. «Данное направление открыто и безопасно», — подчеркнул он.

По его словам, объявление в Киеве комендантского часа и призывы к жителям города оставаться в своих домах демонстрируют то, что киевские власти используют граждан в качестве «живого щита» для националистов.

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Согласно данным Минобороны России, в украинской столице бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате решения Киева бесконтрольно раздавать его населению.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.