Российское судно задержали в проливе Ла-Манш

Французские власти задержали российский сухогруз в проливе Ла-Манш в ночь на 26 февраля. Корабль пересекал пролив Па-де-Кале, его заподозрили в связи с российскими интересами, против которых введены санкции.

Судно сопроводили в порт Булонь-сюр-Мер, передает радиостанция France Bleu. По предварительным данным, оно занимается перевозкой автомобилей и имеет разрешение находиться во французских водах.

Речь идет о грузовом судне Baltic Leader, которое направлялось в Санкт-Петербург, следует из данных сервиса MarineTraffic. Порт приписки — Монровия, столица Либерии. Сухогруз совершал плановый рейс.

Консульский отдел российского посольства в Париже незамедлительно связался с французскими властями с целью получения разъяснений по данному вопросу, сообщил руководитель пресс-службы дипломатического учреждения Александр Макогонов.