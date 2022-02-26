Девочка на «Голосе» покорила жюри песней «Гагарин, я вас любила»

Девятилетняя девочка Милана Кушхова выступила на слепых прослушиваниях «Голоса» с песней «Гагарин, я вас любила» и развернула всех членов жюри.

Милана Кушхова выбрала для выступления популярную песню группы «Ундервуд» — «Гагарин, я вас любила». Первой к девочке развернулась Полина Гагарина. В самом конце выступления повернулись Егор Крид и Баста.

Члены жюри устроили битву за девочку. Гагарина была возмущена, что ее коллеги повернулись в самом финале песни и тоже хотели заполучить в команды. «Обрати внимание, я первая заметила твой талант», — сказала она Милане.

Егор Крид устроил целое шоу, чтобы девочка выбрала его в наставники. Он пробежался по всей студии, забрался на балкон и спел: «Выбери меня, а не ее».

Милана Кушхова передала Егору Крида привет от своей одноклассницы, а сама выбрала команду Гагариной. «Я с детства хотела к вам в команду», — сказала девятилетняя певица.

Милана Кушхова приехала на детский «Голос» из Кабардино-Балкарской Республики. Она из многодетной семьи, где из пяти детей самая старшая. Девочка начала петь в пять лети, тогда ее талант заметила бабушка и отвела на вокал. Милана мечтает стать знаменитой певицей или дизайнером-модельером.