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Первая мастерская по переработке пластика открылась в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Первая в Томске мастерская по переработке пластика открылась на базе Заозерной школы №16, сообщила администрация Ленинского района города.

В помещении установлены дробилка, термопластоавтомат и специальные пресс-формы. Сначала собранный пластик сортируется по цвету и категориям, затем его измельчают до единообразной крошки с помощью дробилки.

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Полученные гранулы нагревают до состояния пластичной массы, которую разливают по формам и охлаждают до твердого состояния.

Таким образом пластику можно давать новую жизнь и создавать новые предметы из переработанных полимеров.

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Жизнь #Гео #Образование
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