Первая мастерская по переработке пластика открылась в Томске

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Первая в Томске мастерская по переработке пластика открылась на базе Заозерной школы №16, сообщила администрация Ленинского района города.
В помещении установлены дробилка, термопластоавтомат и специальные пресс-формы. Сначала собранный пластик сортируется по цвету и категориям, затем его измельчают до единообразной крошки с помощью дробилки.
Полученные гранулы нагревают до
состояния пластичной массы, которую разливают по формам и охлаждают до твердого
состояния.
Таким образом пластику можно давать новую жизнь и создавать новые предметы из переработанных полимеров.