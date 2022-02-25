Первая мастерская по переработке пластика открылась в Томске

Первая в Томске мастерская по переработке пластика открылась на базе Заозерной школы №16, сообщила администрация Ленинского района города.

В помещении установлены дробилка, термопластоавтомат и специальные пресс-формы. Сначала собранный пластик сортируется по цвету и категориям, затем его измельчают до единообразной крошки с помощью дробилки.

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Полученные гранулы нагревают до состояния пластичной массы, которую разливают по формам и охлаждают до твердого состояния.



Таким образом пластику можно давать новую жизнь и создавать новые предметы из переработанных полимеров.