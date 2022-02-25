НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Земфира спела на бис «Не стреляйте» на первом за пять лет концерте

Источник:
Sibnet.ru
687 2
Фото: Marina Zakharova / CC BY-SA 4.0

Земфира на концерте в Москве вышла на бис с песней «Не стреляйте», которую она редко исполняет на своих выступлениях.

Концерт Земфиры прошел в Москве в четверг, 24 февраля, и стал первым большим выступлением певицы за последние пять лет.

«Я отвыкла от публики. Давно не видела столько людей, давно не работала на такой большой площадке. Я очень благодарна и счастлива провести очень важный для меня день, очень сложный для меня день вместе с вами. Спасибо», — цитирует приветствии Земфиры «КП».

Певица начала выступление с песни «Хочешь». Строки «Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже» подхватил весь зал.

Земфира исполнила свои хиты и песни из новых альбомов — «Маечки», «Прогулка», «Жить в твоей голове», «Мы разбиваемся», «Искала», «Жди меня», «Таблетки», «Пальто», «Остин».

С песней «Не стреляйте», которую она редко исполняет на своих концертах, певица вышла на бис. Зрители слушали ее молча с поднятыми вверх руками.

В четверг президент России объявил о военной спецоперации в рамках договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Точечным ударам подверглись военная инфраструктура, объекты ПВО, аэродромы ВСУ Украины.

Земфира опубликовала в Instagram пост с надписью: «Нет войне». Российская творческая элита также выступила с обращения к российским властям, с требованиемпрекратить войну.

Еще по теме
Швеция призвала отстранить Россию от Евровидения
Украинский режиссер Бадоев отказался работать с русскими артистами
Евровидение: кто представит Россию в 2022 году?
Пса разоблачили в шоу «Маска»
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Первая мастерская по переработке пластика открылась в Томске
Около 100 новосибирцев вышли на площадь Ленина против войны
Масштабный пожар на стройке разбудил новосибирцев. ВИДЕО
Температура в Новосибирске поднимется до плюсовой
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Импортеры начали отказываться от поставок автомобилей в Россию
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин назвал вынужденной военную операцию на Украине
Зеленский заявил о готовности говорить с Россией о нейтральном статусе
США ударили по банковской системе России
Импортеры начали отказываться от поставок автомобилей в Россию
О самом главном
От песен до носков: эволюция праздника 23 февраля
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Все статьи
Самое обсуждаемое
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
63
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
52
Путин попросил разрешения на использование армии за рубежом
48
Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2»
40
Россия признала суверенитет Донбасса
Sibnet.Ru