Земфира спела на бис «Не стреляйте» на первом за пять лет концерте

Земфира на концерте в Москве вышла на бис с песней «Не стреляйте», которую она редко исполняет на своих выступлениях.

Концерт Земфиры прошел в Москве в четверг, 24 февраля, и стал первым большим выступлением певицы за последние пять лет.

«Я отвыкла от публики. Давно не видела столько людей, давно не работала на такой большой площадке. Я очень благодарна и счастлива провести очень важный для меня день, очень сложный для меня день вместе с вами. Спасибо», — цитирует приветствии Земфиры «КП».

Певица начала выступление с песни «Хочешь». Строки «Пожалуйста, не умирай, или мне придется тоже» подхватил весь зал.

Земфира исполнила свои хиты и песни из новых альбомов — «Маечки», «Прогулка», «Жить в твоей голове», «Мы разбиваемся», «Искала», «Жди меня», «Таблетки», «Пальто», «Остин».

С песней «Не стреляйте», которую она редко исполняет на своих концертах, певица вышла на бис. Зрители слушали ее молча с поднятыми вверх руками.

В четверг президент России объявил о военной спецоперации в рамках договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Точечным ударам подверглись военная инфраструктура, объекты ПВО, аэродромы ВСУ Украины.

Земфира опубликовала в Instagram пост с надписью: «Нет войне». Российская творческая элита также выступила с обращения к российским властям, с требованиемпрекратить войну.