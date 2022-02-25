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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США ударили по банковской системе России

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

Соединенные Штаты вводят ограничительные меры в отношении ВТБ и ряда других крупных российских банков, их американские активы будут заморожены, заявил президент США Джо Байден.

«Мы блокируем еще несколько крупных банков. Это означает, что их активы в США будут заморожены. В их число входит ВТБ, второй самый крупный банк в России», — приводит ТАСС слова Байдена. Он не назвал другие банки, в отношении которых будут введены ограничения.

Это уже вторые ограничительные меры в отношении российской банковской сферы за неделю: во вторник Байден объявил о введении санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик.

США и их союзники ограничат возможность России вести операции в твердой валюте. «Я говорил сегодня в партнерами по G7. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, быть частью глобальной экономики. Мы остановим возможности для финансирования и развития российских вооруженных сил», — сказал он.

Байден заявил, что американские власти продолжают рассматривать возможность введения санкций против российского президента Владимира Путина.

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