Шойгу приказал уважительно относиться к украинским военным

Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», — приводил РИА Новости слова Конашенкова.

В частности, для всех бойцов ВСУ, которые сложат оружие, необходимо предоставить безопасные коридоры для выхода из районов проведения операции, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями.

Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

В Минобороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.