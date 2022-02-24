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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шойгу приказал уважительно относиться к украинским военным

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Министр обороны Сергей Шойгу поручил всем командирам российских войск относиться с уважением к украинским солдатам и офицерам, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Военнослужащие ВСУ, в отличие от националистов, давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», — приводил РИА Новости слова Конашенкова.

В частности, для всех бойцов ВСУ, которые сложат оружие, необходимо предоставить безопасные коридоры для выхода из районов проведения операции, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями.

Утром президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

В Минобороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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paramedic

А предыдущие восемь лет чего молчали?

frenchman

Потому что деньги зарабатывали и чихать они хотели что Донбассу плохо! А да, блогеров в первую очередь...

aquatic.marlboro

Согласен.Ну допустим прекратили войну по просьбе всего мира и что? Опять Украина начнёт долбить по мирным...

frenchman

Макаревич то русофоб, что он фото песню поёт или просит прощения?
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