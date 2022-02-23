Более 70% россиян поддержали решение Путина по Донбассу

Большая часть россиян поддерживает решение президента Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. К таким выводом пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведенного опроса.

«Три четверти опрошенных скорее поддерживают решение президента России о признании независимыми Донецкой и Луганской народных республик (73%)», — сообщается на сайте ВЦИОМ.

Не поддержали президента 16%. Еще 11% затруднились ответить, от общего числа респондентов это каждый десятый россиянин.

Также большинство россиян (92%) сообщили, что в той или иной степени знают о том, что Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНД. Хорошо знают и читали об этом подробности 66% граждан. Четверть слышали об этом без подробностей (26%). Не слышали о событии 8%.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в виде телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Решение о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНД принято президентом 21 февраля после совещания с Советом безопасности.

«Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть, агрессивный, националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью – порождение государственного переворота 2014 года, и те, кто встали тогда на путь насилия, кровопролития, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения вопроса Донбасса, кроме военного», — сказал Путин в обращении к россиянам, объясняя свое решение.

Полный текст обращения Путина по Донбассу