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ФАС возбудила дело в отношении МТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении МТС после повышения оператором стоимости услуг сотовой связи, говорится в сообщении ведомства.

«Служба посчитала, что у повышения отсутствуют технологические, экономические и иные обоснования, что нарушает интересы потребителей», — отмечается в сообщении антимонопольной службы.

ФАС указывает, что в январе 2022 года оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это увеличением затрат компании. При этом подтверждений роста соответствующих расходов оператор ведомству не представил.

Пресс-служба МТС позднее сообщила, что компания в ближайшее время предоставит антимонопольному ведомству необходимые разъяснения о повышении стоимости услуг сотовой связи.

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