Мужское кино покажут 23 февраля на Первом канале

Военные фильмы и мини-сериалы про настоящих мужчин покажут 23 февраля, в День защитника отечества на Первом канале, сообщила пресс-служба телеканала.

Транслировать военные и исторические проекты будут на Первом канале в течение всего дня. Среди них документальный фильм про Александра Невского, сериал об афганской войне и фильм о событиях в Сирии.

«Александр Невский»

Откроет марафон мужского кино документальный двухсерийный фильм «Александр Невский» в 10.10. Сюжет рассказывает о личности и историческом пути князя, выдающегося политика Александра Ярославича, получившего прозвище «Невский».

В фильм затронет годы юности и княжения Александра, сопротивление монголо-татарским полчищам, внутренние усобицы князей в борьбе за власть.

«Крепость Бадабер»

Мини-сериал Крепость Бадабер» из четырех эпизодов стартует в 12.10. Проект рассказывает о событиях во время афганской войны.

По заданию ГРУ разведчик Юрий Никитин проникает в пакистанскую крепость Бадабер. Никитин должен собрать доказательства существования здесь центра подготовки моджахедов под руководством ЦРУ.

Фото: © пресс-служба Первого канала

Выполнив опасное задание, Никитин видит на территории крепости группу русских военнопленных, среди которых узнает своего друга Михаила, сына своего командира генерала Колесова, несколько лет считавшегося пропавшим без вести. Никитин решает остаться и спасти обреченных на смерть ребят.

«Сирийская соната»

Премьерой на Первом канале станет фильм «Сирийская соната», рассказывающий о событиях в Сирии. Фильм начнется в 19.00.

Журналистка Татьяна Стебельцова по редакционному заданию отправляется на репортаж с концерта знаменитого дирижера Виктора Февралева (Константин Лавроненко), оркестру которого предстоит играть на военной базе в Сирии.

В разгар мероприятия концертный зал врываются террористы. По иронии судьбы руководить операцией по спасению заложников присылают опытного военного и, по совместительству, бывшего мужа Татьяны — Сергея (Гоша Куценко), для которого эта задача становится слишком личной.

«Офицеры»

Завершит киномарафон советский фильм «Офицеры». Его покажут в цвете в 21.20. Мелодрама, снятая по сценарию Бориса Васильева, считается одним из самых популярных и любимых советских фильмов.

Фильм о судьбах двух друзей — Алексея Трофимова и Ивана Вараввы. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басмачами. Там они, будучи еще совсем молодыми, на всю жизнь запомнили наказ своего командира: «Есть такая профессия – родину защищать». Потом Испания, Великая Отечественная война и мирные дни. Старые друзья снова встречаются, уже став генералами.