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Фильм «Папы» с Нагиевым и Безруковым вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Папы»

Семейная драма «Папа» про силу отцовской любви стартует в прокате в День защитника отечества, 23 февраля.

Фильм состоит из четырех историй, главных героев которых сыграли Дмитрий Нагиев, Сергей Безруков, Владимир Машков и Евгений Миронов. Каждая история так или иначе связана с семейными отношениями, связи отцов и детей. Мораль фильма в тот, что папа — это серьезная работа.

В первой истории талантливый врач-хирург (Нагиев) помогает всем нуждающимся, но сам не может разобраться в личной трагедии.

Во второй — неудачливый актере (Машков) выполняет задание сыграть отца успешной девушки, которая пытается наладить отношения с богатой семьей жениха.

Третья история рассказывает про приемного ребенка в одной из семей и его отношениях с новым папой (Сергей Безруков). А четвертая — про главу (Миронов) еще одного семейства.

В проекте собрались почти все узнаваемые российские актеры. Кроме Нагиева, Безрукова, Машкова и Миронова в проекте снялись Юрий Стоянов, Игорь Жижикин, Марк Богатырев, Михаил Галустян, Сергей Холмогоров и другие.

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