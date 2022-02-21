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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу заявил о недопустимости появления ядерного оружия у Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Планы Украины вернуть себе статус ядерной страны вызывают огромную озабоченность, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на заседании Совета безопасности РФ, которое проходит под председательством президента Владимира Путина.

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможности выхода Украины из Будапештского меморандума, по которому Киев в 1994 году отказался от ядерного оружия.

Шойгу считает, что на Украине может появиться тактическое ядерное оружие, в том числе на комплексах «Точка-У».

«Со времен СССР на Украине были условия для создания ядерного оружия, специалисты и технологии. У Украины значительно больше возможностей в плане ядерного оружия, чем у Ирана и КНДР», — заявил министр обороны России.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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BETEPAH86

Так помоги!!! Чего сидишь то?!??! Где твоя помощь как ИСТИННОГО омериганца братской Украине????

Удавиков

запад будет воевать с Россией до последнего окраинца, видимо начали

mosquito__2010

Ваш "патриот" это тот что по палате сосед ? Вам бы политиков из США и Великобритании еще подселить с...

pepelmetal

Да он и не уезжал) у него денег нет
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