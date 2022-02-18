Автоэксперты отсоветовали покупку первых партий обновленной Lada Vesta

Возможные проблемы у обновленной Lada Vesta в первую очередь будут связаны с электронными системами, поэтому желающим купить эту модель следует подождать несколько месяцев с начала продаж, сообщил автоэксперт Сергей Бургазлиев

Сроки начала выпуска и продаж обновленных Lada Vesta до сих пор неизвестны. Рестайлинговая модель будет отличаться передним и задним бамперами, светодиодными фарами и новым салоном с цифровой панелью приборов.

Возможные проблемы могут быть связаны в первую очередь с комплектующими автомобиля, в том числе электронными, рассказал «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев

«От каких-то детских болезней на этапе запуска производства не застрахован ни один автопроизводитель. Как правило, такие недочеты выявляются достаточно быстро», — отметил он.

«Механическая часть автомобиля давно известна и отлажена, а вот новые электронные системы теоретически могут давать сбои, особенно на первых партиях», — согласился главный редактор автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Потенциальным покупателям обновленных Lada Vesta Бургазлиев рекомендует подождать пару месяцев после начала продаж, пока не будут обнаружены и устранены потенциальные неполадки и сбои, связанные с начальным этапом производства машины.