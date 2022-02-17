Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» про ФК «Динамо» вышел в прокат

Фильм «Одиннадцать молчаливых мужчин» основан на реальных событиях и рассказывает о товарищеских матчах советских футболистов с англичанами в 1945 году. Картина выходит в прокат 17 февраля.

Основная часть сюжета соответствует историческим событиям. Осенью 1945 года английская футбольная ассоциация пригласила чемпиона СССР сыграть несколько товарищеских матчей с британскими клубами. Прозвище «Одиннадцать молчаливых мужчин в синих пальто» дала гостям английская пресса после общения в аэропорту, поскольку советские игроки не умели давать интервью.

Выдуманным в фильме будет любовно-шпионская линия о соблазнении русского игрока английской журналисткой.

Главные роли в байопике сыграли Макар Запорожский, Павел Трубинер, Роман Курцын, Дмитрий Белоцерковский, Андрей Чернышов, Алена Коломина. Режиссером выступил Алексей Пиманов, снявший спорный фильм «Крым» в 2017 году.

Съемки «Одиннадцати молчаливых мужчин» проходили в Петербурге, Москве, Лондоне, Павловске, Пушкине и Калуге. Для каждого актера была изготовлена уникальная форма и бутсы, полностью соответствующая экипировке советского времени.