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Бузова и Бородина сцепились в соцсетях из‑за «Дома 2»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Дом 2»

Ольга Бузова высказалась о предательстве и эгоизме соведущей «Дома 2» Ксении Бородиной. Та в свою очередь ответила, что Бузова лицемерка. Перепалку звезды устроили в Instagram.

Конфликт завязался с вопроса подписчиков об отношении Бузовой к Бородиной. Телеведущая ответила, что с уважением относится к бывшей коллеге, а затем припомнила ей все неприятные моменты.

«Точкой невозврата для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком. Она знает, что его приглашение в шоу было просто местью мне от продюсеров шоу за мой уход от него», — написала Бузова.

Затем знаменитость припомнила Бородиной ее невнимательность и заявила, что Бородина всегда обсуждала и ее за спиной.

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Бородину возмутило высказывание Бузовой. Она ответила ей очень эмоционально в сториз Instagram. В первую очередь Бородина припомнила «подруге», что та «кинула ее и программу» когда шоу перешло на канал «Ю».

«Я никогда к тебе в подруги не набивалась. Дружба с тобой — это 24/7 смотреть тебе в рот и рассказывать, какая ты замечательная, петь твои песни и дифирамбы заодно. Для меня дружба — это другое», — написала Бородина.

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