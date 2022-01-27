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Максим Фадеев назвал Бузову жертвой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/fadeevmaxim

Продюсер и музыкант Максим Фадеев назвал телеведущую Ольгу Бузову жертвой обмана продюсеров, которые говорят ей, что она хорошая певица и актриса.

«Виновата не она, она тоже жертва тех людей, которые на этом зарабатывают, обманывают ее, говоря, что у нее все хорошо получается. А мы все жертвы как потребители. Что мне говорить о Бузовой? Девочка не в своей профессии – это очевидно. Она прекрасная телеведущая. Почему нужно быть обязательно еще певицей, актрисой, космонавтом, кем угодно, только не тем, что у тебя лучше всего получается?», — цитируют «Аргументы и факты» Фадеева.

Ранее Telegram-канал «Закулисье» выложил запись голоса Ольги Бузовой без фонограммы, сделанную во время выступления артистки на фестивале VK Fest. На записи слышно, как певица сипит и шепчет в микрофон. Эти звуки не были слышны зрителям в зале, где грохотала записанная в студии фонограмма.


«Если записать любого исполнителя, поющего под фонограмму, а потом убрать "фанеру" и послушать один голос, будет примерно то же самое или хуже. У этой хоть тембр приятный», — говорил ранее продюсер и композитор Игорь Матвиенко. 

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