Максим Фадеев назвал Бузову жертвой

Продюсер и музыкант Максим Фадеев назвал телеведущую Ольгу
Бузову жертвой обмана продюсеров, которые говорят ей, что она хорошая певица и
актриса.
«Виновата не она, она тоже жертва тех людей, которые на этом зарабатывают, обманывают ее, говоря, что у нее все хорошо получается. А мы все жертвы как потребители. Что мне говорить о Бузовой? Девочка не в своей профессии – это очевидно. Она прекрасная телеведущая. Почему нужно быть обязательно еще певицей, актрисой, космонавтом, кем угодно, только не тем, что у тебя лучше всего получается?», — цитируют «Аргументы и факты» Фадеева.
Ранее Telegram-канал «Закулисье» выложил запись голоса Ольги
Бузовой без фонограммы, сделанную во время выступления артистки на фестивале VK
Fest. На записи слышно, как певица сипит и шепчет в микрофон. Эти звуки не
были слышны зрителям в зале, где грохотала записанная в студии фонограмма.
«Если записать любого исполнителя, поющего под фонограмму, а
потом убрать "фанеру" и послушать один голос, будет примерно то же самое или
хуже. У этой хоть тембр приятный», — говорил ранее продюсер и
композитор Игорь Матвиенко.