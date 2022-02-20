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Эксперт объяснил, что будет с рублем при нефти по 100 долларов

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Дорожающая нефть позитивно сказывается на позициях рубля, но на его курсе отражаются три других важнейших фактора — внешнеполитический, бюджетное правило и ключевая ставка ЦБ, сказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Несмотря на 20%-й ценовой рост нефти с начала этого года до семилетних вершин рубль к доллару ослабел за этот период на 2,8%», — цитирует «Российская газета» эксперта. По его словам, «внешнеполитический фон с первых же дней 2022 года был преимущественно негативным для рублевых активов», — отметил Бахтин.

По его словам, сначала протесты в Казахстане, затем сложные переговоры с Западом и разговоры о подготовке «вторжения» России на Украину резко увеличили риски, «существенно нарастив геополитический дисконт в рубле». «На данный момент ситуация остается в высокой степени неопределенной», — добавил эксперт.

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Он пояснил, что появлением бюджетного правила, когда на дополнительные доходы от нефти Россия закупает валюту для Фонда национального благосостояния, нефтяные гораздо меньше влияют на курс рубля.

«В конце зимы-начале весны фундаментально в пользу рубля могут играть такие факторы, как продолжение цикла повышения ключевой ставки ЦБ РФ, сезонно сильные показатели счета текущих операций», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, при достижении цен не нефть уровня в 100 долларов курс рубля к доллару не претерпит существенных изменений. «До конца февраля базовым ожидаемым диапазоном для пары доллар-рубль может выступать зона 75-78 рублей», — заключил Бахтин.

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Экономика #Деньги #Недра и ТЭК
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mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

doom33

вам просто впарили очередной списанный хлам в тридорога)))

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...
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